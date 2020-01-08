Путин совместно с Эрдоганом запустили «Турецкий поток»

В Стамбуле состоялась торжественная церемония запуска газопровода «Турецкий поток» при участии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ней также приняли участие премьер-министр Бойко Борисов и президент Сербии Александар Вучич - эти страны будут получать газ по новому трубопроводу.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах, несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом», - заявил Путин.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что Россия и Турция будут реализовывать новые совместные проекты в области энергетики.

«Потребность Турции в газе возрастает. Россия для нас - главный поставщик, 400 млрд кубометров газа мы получили из РФ. Наше сотрудничество по энергетике очень успешное. Мы будем продолжать реализовывать новые проекты с Россией», - сказал он.

Перед церемонией в закрытом режиме прошли двусторонние переговоры глав РФ и Турции.

Напомним, ранее сенат США одобрил бюджет, в который входят санкции против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».