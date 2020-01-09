Маленькой дочке николаевского полицейского нужна помощь в сборе денег на пересадку печени от отца

Маленькой дочке николаевского полицейского нужна помощь в сборе средств на операцию по пересадке печени.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Главного управления Нацполиции в Николаевской области Елена Бережная.

Напомним, что 11-месячная Дарья Калыш находилась в реанимационном отделении областной детской клинической больницы с диагнозом: поликистоз почек, болезнь Кароли.

Благодаря собранным неравнодушными людьми деньгам, родители смогли транспортировать её в турецкую клинику. Там врачи провели необходимые исследования и предложили трансплантацию печени от донора-родственника, донором станет папы девочки.

На операцию необходимы 70 тысяч евро и 7 тысяч 500 евро на лекарства и сопутствующие потребности.