Крушение самолета «МАУ»: Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет

В Украине 9 января объявили днем траура в связи с катастрофой самолета «МАУ» в Иране. Об этом сообщается на странице Президента Владимира Зеленского.

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране.

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22:40 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский «Боинг» сбила иранская ракета.

Об этом сообщает «Украинская правда».

- У нас есть разведданные из разных источников, включая наших союзников и наших собственных разведчиков. Улики доказывают, что самолет был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». И это вполне могло быть случайностью, - сказал Трюдо.

По его словам, таким образом, разведка сделала «важный прорыв» в выяснении причин авиакатастрофы. Премьер отметил, что полученная информация подтверждает необходимость тщательного расследования этого дела. И Канада вместе со своими партнерами делает все возможное, чтобы такое расследование состоялось.

Издание «Нью-Йорк Таймс» опубликовало видео, как украинский самолет сбили возле Тегерана.

21:14 Президент Украины Владимир Зеленский встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

«Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство – это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает», - заявил Зеленский.

21:07 Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде усомнился в утверждении США о том, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ около Тегерана.

Об этом сообщает CNN, передает «Новое время».

- Если ракета или реактивный снаряд попадут в самолет, это будет свободным падением, - сказал он.

По словам Абедзаде, после взлета самолет еще летел пять минут, а «пилот пытался вернуться в аэропорт, но ему это не удалось».

- Как самолет может быть сбит ракетой, а затем пилот попытается вернуться в аэропорт? — сказал он.

20:45 Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины.

Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Уже собран материал у родственников 9 из 11 жертв трагедии. Материал двух других будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы.

Кроме того, Президент Украины проводит консультации с международными партнерами. 9 января Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана. Также запланировано общение по телефону с премьер-министром Канады и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Глава государства подчеркивает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании.

На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы.

20:44 О вероятности попадания в самолет ракеты Ирана со ссылкой на источники написали «CNN» и «CBS News», сообщает «Левый берег».

«Разведка США обнаружила сигналы включения радара. Как сообщили «CBS News», спутники США также обнаружили два пуска ракеты «земля-воздух», которые произошли незадолго до взрыва самолета», - отметили в СМИ.

В «CNN» сообщили, что США все больше полагают, что Иран по ошибке сбил украинский авиалайнер. Рабочая теория основана на постоянном анализе данных со спутников, радаров и электронных данных, регулярно собираемых военными и разведывательными службами США.

20:06 Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в том, что причина крушения украинского самолета под Тегераном состояла в механических неполадках.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.

- Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения, − сказал Трамп, добавив, что «кто-то мог ошибиться с другой стороны».

- Он летел в довольно суровом районе. Они могли ошибиться. Некоторые люди говорят, что это было механически. Лично я не думаю, что этот вопрос даже стоит, − добавил Трамп.

19:23 Украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.

Об этом сообщает американское издание «Newsweek» со ссылкой на источники в Пентагоне, передает «Новое время».

По данным высокопоставленного источника в Пентагоне, инцидент был случайным.

- Противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела баз США, который был ответом на убийство США генерала Кассема Сулеймани, - указал источник.

Непреднамеренное уничтожение лайнера иранскими ПВО также подтвердили высокопоставленные источники в разведке США и сотрудник иракской разведки. Вероятно, самолет был поражен ЗРК Toр-M1.

Центральное командование ВС США отказалось комментировать данную информацию.

Журналистка Кристина Бердинских на своей странице в Facebook сообщила, что аналогичные версии причины катастрофы опубликовали американские каналы CNN и CBS.

18:32 Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом говорили президент Украины Владимир Зеленский и президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора, передает пресс-служба президента Украины.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране. Также он отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.

«Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события», - отметил он.

Президент Ирана заверил в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

16:45 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

«Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание», - сказал Владимир Зеленский.

Президент подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.

«В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события», - отметил Глава государства.

Президент Украины пригласил Великобританию присоединиться к расследованию. Борис Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон также договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС.

«Новое соглашение между Украиной и Великобританией расширит наше экономическое сотрудничество и закрепит стратегический характер партнерства», - подчеркнул Президент.

Также собеседники затронули вопрос упрощения визового режима с Великобританией для граждан Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о прогрессе в реализации договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате 9 декабря 2019. Президент также ознакомил премьер-министра Великобритании с ситуацией на Донбассе.

Со своей стороны Борис Джонсон подтвердил мощную поддержку Украины и партнерство Великобритании в сфере безопасности и пригласил Владимира Зеленского посетить Лондон с целью дальнейшей интенсификации и углубления двустороннего сотрудничества.

15:55 Версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Об этом сообщает источник «Цензор.НЕТ» в комиссии по расследованию обстоятельств крушения украинского «Боинга» в Тегеране.

«В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета. Это открытая площадка, куда свозят все, что нашли в окрестностях. В настоящее время я наблюдаю оба двигателя самолета - и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Самолет горел - но версия выхода из строя двигателей не подтверждается».

По словам начальника управления гражданской авиации Ирана Али Абидзаде самолет вылетел в 6.13, но через 5 минут на высоте 2400 метров начал падать, загорелся и затем разбился. По утверждению иранских диспетчеров, никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся к аэропорту, но был ли этот разворот управляемым или уже неуправляемым - пока непонятно.

Нам пока не предоставили данные радаров управления воздушным движением. Нет информации, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и столкнуться, был ли пуск ракеты. Но эту информацию нам обещают предоставить.

15:11 Николаевская журналистка Наталья Приходько опубликовала на своей странице в Facebook фото со школы погибшей бортпроводницы Екатерины Статник - на одном из этажей в память о ней разметили фотографию девушки.

«Это родная школа 27-ми летней стюардессы Екатерины Статник! Сегодня здесь вспоминают чествуют свою выпускницу. Говорят, Катя была душой класса! Через две недели ей исполнилось бы 28! Рейс «Тегеран-Киев» стал последним», – написала она.

13:27 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном. Глава украинского государства выразил соболезнования и передал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране, передает Офис президента.

– Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации. Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

– Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное, - сказал Президент Украины и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Со своей стороны Стефан Левен выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

Владимир Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и информировать партнеров о ходе расследования.

Во время разговора была отмечена важность звонка министров иностранных дел Украины и Швеции накануне, которые обсуждали сотрудничество в расследовании авиакатастрофы.

13:24 Иран для участия в расследовании авиакатастрофы МАУ направил официальные приглашения представителям США и других стран. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, иранское следствие в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции предложило всем странам направить свои команды специалистов для участия в расследовании. Данный документ предусматривает, что в расследовании авиакатастрофы могут участвовать государство, на территории которого произошел инцидент, страна-оператор самолета, страна производителя и др.

Абедзаде уточнил, что после авиакатастрофы официальные уведомления были направлены Украине и США, как стране, где находится штаб-квартира Boeing. Кроме того, уведомления были направлены Швеции и Канаде.

11:38 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в состав комиссии по расследованию крушению самолета МАУ в Тегеране включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки на малазийский "Боинг" в 2014 году. Об этом он рассказал в комментарии «Цензор.Нет».

– Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского государственная комиссия по расследованию катастрофы «Боинга» компании МАУ прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств, - сказал Данилов .

Также сейчас идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; - столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; - разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; - взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Данилов отметил, что комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете.

– Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране, - подчеркнул секретарь СНБО.

Также продолжаются переговоры с иранской стороной по поводу участия в расшифровке "черных ящиков" самолета.

9:33 Иранские следователи заявили о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился в Иране. Об этом говорится в отчете об аварии Управления гражданской авиации Ирана.

В отчете говорится о повреждении двух найденных бортовых самописцев, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров из кабины.

09:30 Момент падения самолета «Международных авиалиний Украины» 8 января в Иране попал в объектив камеры наблюдения. Об этом сообщает «Европейская правда».

На кадрах нового видео видно, как в темноте внезапно вспыхивает свет, а затем по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки.

9:00 Отметим, что ночью под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «МАУ» в Тегеране.

В частности, Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737. Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. При этом, на совещании отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией.

В совещании приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.

Проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты. Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

9 января Президент должен провести телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

8:37 После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт «Борисполь», чтобы почтить память жертв трагедии. Там Президент возложил цветы к фотографиям погибших.

8:30 Самолет МАУ, разбившийся в Иране загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед крушением указывают сообщения очевидцев, в том числе, экипаж другого самолета, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.

– Направление столкновения указывает, что самолет, сначала направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, после проблемы вернул направо и направился в сторону аэропорта в момент аварии, - отметил Али Абедзаде.

8:15 Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране 8 января. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, утро 8 января 2020 стал черной страницей в истории и Украины, и всего мира.

Президент выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

— Безусловно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран, - заявил он.

Зеленский отметил, что в Иран уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек, в том числе с Госавиаслужбы, Нацбюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Через два часа они отправятся к месту катастрофы.

— Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в частности к расшифровке записей «черных ящиков». В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев, - заявил он.

— Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737, - добавил Зеленский.

Президент отметил, что украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения Ирана. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Также он отметил, что сейчас информационное пространство наполнен многочисленными теориями и домыслами о трагедии.

— Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий, - сказал Зеленский.