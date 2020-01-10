В «Нашем крае» уверены, что проблемы лечения тяжелобольных Николаевской области должны решаться комплексно

Фракция «Наш край» в Николаевском областном совете одним из приоритетов в работе на 2019 определила для себя поддержку и развитие медицинской отрасли в области.

Об этом сообщается в пресс-службе партии.

«В сегодняшних реалиях часто возникают ситуации, когда человек остается со своей проблемой один на один. Жаль, что в жизни появилась цена и лечение зависит от материального положения людей. Ведь, к нам часто обращаются за помощью, но собственными силами, к сожалению, помочь всем, кто нуждается, невозможно. Тем не менее, по возможности, всегда стараемся сделать свой вклад в таких ситуациях и призываем других бизнесменов делать так же», - обрисовал ситуацию председатель областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин.

Депутаты от «Нашего края» выступили за создание и реализацию комплексных программ, выполнение которых направлено на улучшение медицинского обслуживания и оказания помощи тяжелобольным и онкобольным.

Депутат областного совета от партии «Наш край» Андрей Закусилов инициировал в Снигиревке и Снигиревском районе введение целевой программы по помощи тяжелобольным.

«Жители Снигиревки и района знают, что при обращении они могут рассчитывать на поддержку избранников от «Нашего края», - рассказывает депутат областного совета Андрей Закусилов.

Также на заседании исполкома Николаевского городского совета председателем парии «Наш край», членом исполкома Юрием Кормышкиным было внесено предложение об увеличении денежной помощи на лечение детей в пять раз и на лечение тяжелобольных граждан - в 2,5 раза. В частности, было предложено увеличить максимальный размер сумм адресной денежной помощи. При этом в решении четко указано, что деньги будут перечисляться в безналичной форме целевым назначением на счета медицинских учреждений города, в которых проходит лечение или проводится операция.

Как председатель постоянной комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села в областном совете, Юрий Кормышкин предложил неосвоенные 4,5 миллиона гривен департаментом социальной защиты населения Николаевской областной государственной администрации направить на помощь в лечении тяжелобольным детям. Кроме того, в связи с тем, что лимит материальной помощи в размере 100 тысяч гривен на одного ребенка на сегодняшний день недостаточен для лечения тяжелых болезней, было предложено увеличить его до 500 тысяч гривен. Предложение было поддержано на последней сессии, и благодаря этому 12 тяжелобольных детей Николаевщины получили средства на лечение.

Также к Юрию Кормышкину обратилась местная жительница Ирина Друзь с просьбой о помощи ее тяжело больной дочери. Согласно приложению к обращению, Департамент архитектуры и градостроительства в декабре дал разрешение на бесплатное размещение социальной рекламы на тему «Вероника Кондратьева. Срочный сбор» на билбордах и ситилайтах Николаева в течение трех месяцев (январь, февраль, март). Юрий Кормышкин оказал материальную помощь, чтобы покрыть расходы на печать и поклейку рекламы.

«Такие случаи не редкость. И не всегда всем поможешь. Поэтому фракция «Наш край» в областном совете настаивает на комплексном подходе к решению проблем тяжелобольных людей в нашей области. Наши депутаты голосовали и поддерживали вопросы по оказанию финансовой поддержки медучреждениям для закупки лекарств, улучшению технического оснащения. Ведь состояние наших медицинских учреждений, своевременная диагностика и профессиональный уровень работников - это составляющие, которые непосредственно влияют на уровень заболеваемости и излечимости тяжелых заболеваний », - рассказывает Кормышкин.

«Наш край» отстоял выделение средств на новый аппарат УЗИ для Снигиревской ЦРБ. Отныне жители района смогут проходить обследование на современном аппарате УЗИ, на приобретение которого из бюджета области выделено 2 миллиона гривен.

В детское отделение Снигиревской ЦРБ «нашекраевцы» передали новое медицинское оборудование. Данное оборудование было приобретено на личные средства депутата Николаевского областного совета от партии «Наш край» Юрия Кормышкина.

При поддержке «Нашего края» в областном госпитале ветеранов войны начал работать аппарат Холтера.

«Большинство наших пациентов имеют нарушения сердечно-сосудистой системы. И до сих пор, чтобы осуществить эти диагностические исследования, мы должны обращаться в другие больницы, которые имеют такую ​​возможность. Теперь, благодаря докомплектации оборудования компьютерным комплексом, мы будем проводить, при необходимости, эти исследования сами. Поэтому благодарим «Наш край», Юрия Кормышкина, в частности, за такой подарок», - поблагодарил руководитель госпиталя Владимир Поточняк.

В «Нашем крае» уверены, что проблемы лечения тяжелобольных, медицинской реформы, адресной денежной помощи должны решаться комплексно. Тогда люди с тяжелыми и онкозаболеваниями не будут чувствовать себя брошенными на произвол.