Умер султан Омана Кабус бен Саид

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался в возрасте 79 лет в пятницу, 10 января. По данным СМИ, монарх в последние годы страдал от рака. В султанате объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать как общественные учреждения, так и частные организации.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Бездетный монарх публично не оглашал имени преемника. В соответствии с законодательством, члены правящей семьи должны назвать имя наследника трона в течение трех дней. Если им не удастся прийти к единому мнению, комитет из ряда военных чиновников, представителей Верховного суда и глав обеих палат Совета Омана передаст власть человеку, указанному в запечатанном письме султана.

Кабус бен Саид Аль Саид родился в ноябре 1940 года. Учился в Королевской военной академии в Великобритании, затем служил в пехоте британской армии.

Он пришел к власти в результате государственного переворота в июле 1970 года, свергнув собственного отца. Султан проводил масштабные реформы, существенно изменившие Оман. Однако правозащитники критиковали монарха за отсутствие в стране свободы выражения мнений и заключение под стражу несогласных с властями.

Хайсам бен Тарек Аль Саид Новым султаном Омана после смерти прежнего правителя страны стал Хайсам бен Тарек Аль Саид, сообщает Aljazeera.

Прежде он занимал должность министра культуры Омана. Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в присутствии совета правящей семьи Омана.

Султан занимает в Омане должности премьер-министра, командующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и иностранных дел.

Напомним, в воскресенье, 5 января, президента Украины Владимира Зеленского заметили в дорогом пятизвездочном отеле Омана Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Позже в Офисе президента заявили, что Зеленский отправился в Оман вместе с семьей за собственные средства и планирует провести там встречу на высшем уровне.

Позже Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.