Умер султан Омана Кабус бен Саид

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался в возрасте 79 лет в пятницу, 10 января. По данным СМИ, монарх в последние годы страдал от рака. В султанате объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать как общественные учреждения, так и частные организации.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Бездетный монарх публично не оглашал имени преемника. В соответствии с законодательством, члены правящей семьи должны назвать имя наследника трона в течение трех дней. Если им не удастся прийти к единому мнению, комитет из ряда военных чиновников, представителей Верховного суда и глав обеих палат Совета Омана передаст власть человеку, указанному в запечатанном письме султана.
Кабус бен Саид Аль Саид родился в ноябре 1940 года. Учился в Королевской военной академии в Великобритании, затем служил в пехоте британской армии.
Он пришел к власти в результате государственного переворота в июле 1970 года, свергнув собственного отца. Султан проводил масштабные реформы, существенно изменившие Оман. Однако правозащитники критиковали монарха за отсутствие в стране свободы выражения мнений и заключение под стражу несогласных с властями.
Новым султаном Омана после смерти прежнего правителя страны стал Хайсам бен Тарек Аль Саид, сообщает Aljazeera.
Прежде он занимал должность министра культуры Омана. Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в присутствии совета правящей семьи Омана.
Султан занимает в Омане должности премьер-министра, командующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и иностранных дел.
Напомним, в воскресенье, 5 января, президента Украины Владимира Зеленского заметили в дорогом пятизвездочном отеле Омана Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Позже в Офисе президента заявили, что Зеленский отправился в Оман вместе с семьей за собственные средства и планирует провести там встречу на высшем уровне.
Позже Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.