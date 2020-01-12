ООН лишила голоса семь стран из-за долгов перед организацией

Организация объединенных наций (ООН) временно лишила права голоса в Генеральной Ассамблее семь стран-членов - Ливан, Венесуэлу, Центральноафриканскую Республику, Гамбию, Лесото, Тонга и Йемен.

Об этом передает Anadolu.

Соответствующее решение было принято из-за неуплаты взносов в бюджет организации вышеперечисленными странами.

Как отмечается, согласно статье 19 Устава ООН, государство теряет право голосовать в Генеральной Ассамблее ООН, если имеет долг перед организацией превышающий объем платежа за последние два года.

В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран.