Военнослужащие за два часа до ракетного удара Ирана покинули базу США в Ираке, – CNN

Военнослужащие покинули базу США Айн-аль-Асад в Ираке еще за 2,5 часа до начала ракетного обстрела Ираном.

Об этом со ссылкой на CNN сообщает «Новое время».

Отмечается, что американские военнослужащие заранее знали о готовящемся авиаударе со стороны Ирана. Они укрылись в убежищах ещё за 2,5 часа до атаки. В то же время, как именно будет действовать Тегеран, они не знали.

Первый из четырех ракетных залпов начался 8 января после 1:30 по местному времени. К этому времени большинство из военнослужащих либо покинули базу, либо укрылись в бункерах.

Атака продолжалась около двух часов, удары были нанесены только по той части, где располагались американские военные. По словам собеседников телеканала, часть из ракет упала всего в нескольких метрах от бункеров, где укрывались военные.

Как известно, в ночь на 8 января Иран сообщил об обстреле ракетами американской военной базы в Ираке. Эта атака была ответом на гибель 3 января главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касима Сулеймани.

6 января Иран заявил о выходе из ядерной сделки и угрожал США военным ударом.

7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что в результате обстрела военной базы США никто не пострадал. При этом он добавил, что США еще думают, как ответить на эту атака Ирана, но санкции в отношении этой страны будут усилены.