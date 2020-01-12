Евросоюз осудил новые смертные приговоры в Беларуси и призвал ввести мораторий на казни

Приговоренные к расстрелу братья Костевы Евросоюз осудил смертные приговоры, которые Беларусь выносит преступникам. В частности, последние от 10 января.

Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних действий.

Как известно, 10 января региональный суд Могилева в Беларуси объявил два смертных приговора братьям Ильи и Станиславу Костевым.

«Три приговора были выполнены в прошлом году, и всего четыре человека сейчас находятся в «очереди на смерть». Напоминая резолюцию Совета ЕС от 2016 года, которая осуждает применение смертной казни в Беларуси, Европейский союз подтверждает решительное несогласие с применением высшей меры наказания при любых обстоятельствах», — говорится в заявлении представителя ЕС.

Беларусь призвали ввести мораторий на казни.

Стоит отметить, что последний смертный приговор в Беларуси был исполнен 17 декабря. Тогда расстреляли 36-летнего Александра Осиповича, которого приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек. Погибшим было 26 и 27 лет. Могилевский областной суд приговорил мужчину к смертной казни 9 января 2019 года, а 14 мая Верховный суд оставил приговор в силе.



Согласно приговору, Александр Осипович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забил до смерти двух случайных знакомых 26 и 27 лет в квартире своей матери. Одной он нанес 77 ударов руками и молотком, второй — 18 ударов.

Напомним, Александр Лукашенко поручил Следственному комитету провести проверку в связи с информацией, обнародованной в интервью Юрием Гаравским. Последний называет себя бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск белорусского МВД. Он рассказал, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков, добивавшихся отставки Лукашенко. Сам президент Беларуси отрицает, что в 1990-х он поручал спецназу ликвидировать деятелей оппозиции.