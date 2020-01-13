В Кабмине намерены отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия, - министр Дубилет

Кабинет министров Украины намерен отменить около 40% форм Государственной службы статистики, которые сегодня заполняют украинские предприятия.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, такое намерение является результатом аудита, который проводили последние несколько месяцев.

«Главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений («собираем, потому что всегда собирали»). По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат», — отметил министр.