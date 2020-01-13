В Кабмине намерены отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия, - министр Дубилет

Кабинет министров Украины намерен отменить около 40% форм Государственной службы статистики, которые сегодня заполняют украинские предприятия.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
По его словам, такое намерение является результатом аудита, который проводили последние несколько месяцев.
«Главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений («собираем, потому что всегда собирали»). По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат», — отметил министр.
Среди форм, которые правительство планирует отменить в этом году, есть:
- Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);
- Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);
- Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);
- Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);
- Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);
- Отчет по труду (1-ПВ);
- Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);
- Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);
- Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);
- Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);
- Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);
- Отчет о деятельности учреждения высшего образования (2-3нк).
Напомним, ранее министр Дубилет рассказал о нелепом документообороте в Кабмине.