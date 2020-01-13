Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за «кнопкодавство».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной рады Украины» № 404.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование нардепом на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата («кнопкодавство»). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 19 декабря Верховная рада Украины предусмотрела уголовную ответственность за «кнопкодавство». Соответствующий законопроект №2148 «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины» нардепы приняли во втором чтении.