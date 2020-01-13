Президент Ирана подписал закон о признании Пентагона «террористической организацией»

Президент Ирана Хассан Рухани подписал закон с поправками, которые расширяют перечень «американских террористических организаций», включив в него Пентагон, все связанные с ним организации и тех, кто организовал уничтожение генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает Al Manar TV.

В апреле 2019 года парламент Ирана принял первоначальную версию закона, в соответствии с которым Центральное командование США было признано террористической организацией после того, как США занесли в черный список Корпус стражей исламской революции.

Рухани подписал исправленную версию, сделав ее обязательной для исполнения всеми соответствующими органами страны.

Как известно, в ночь на 8 января Иран сообщил об обстреле ракетами американской военной базы в Ираке. Эта атака была ответом на гибель 3 января главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касима Сулеймани.

6 января Иран заявил о выходе из ядерной сделки и угрожал США военным ударом.

7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что в результате обстрела военной базы США никто не пострадал. При этом он добавил, что США еще думают, как ответить на эту атака Ирана, но санкции в отношении этой страны будут усилены.