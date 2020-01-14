Сессия ВР: Нардепы рассмотрят изменения в Госбюджет 2020 и закон о труде

Верховная Рада во вторник, 14 января, рассмотрит внесение изменений в Госбюджет 2020 и законопроект о труде.

Об этом сообщается в повестке дня Рады.

В частности, нардепы рассмотрят во втором чтении изменения к закону «О государственном бюджете Украины на 2020 год» по Фонду развития предпринимательства, а также законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы в связи с проведением административной реформы.

Сегодня Рада также рассмотрит устранения шероховатостей в тексте принятого закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины».

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