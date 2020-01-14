В Иране заявили о задержании «некоторых людей», подозреваемых в крушении украинского самолета

Во вторник, 14 января представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что «некоторые люди» были арестованы за роль в катастрофе украинского самолета под Тегераном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, судебный орган Ирана арестовал «некоторых людей» за их роль в крушении украинского самолета, который, по словам иранских властей, был случайно сбит иранской ракетой.

Он не дал дальнейших подробностей.

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет. Позже Иран подтвердил, что самолет был сбит их ракетой.