Николаев застыл во времени 20 лет назад. Боюсь, это устраивает само население города, - Крутоголов

Художественный руководитель «Дизель шоу», известный николаевец Егор Крутоголов считает, что не достоин поста Президента Украины, а политику называет злом планетарного масштаба.
Об этом он рассказал в интервью для зимнего номера журнала NL и интернет-журнала «NikLife».
Как лидер популярного комедийного проекта, он часто слышит о том, что и ему следует «пойти в президенты» через пять лет.
- В последнее время я очень часто слышу про свое президентство. Мне это льстит, веселит, но меня это не интересует. Я не достоин такой должности – у меня нет соответствующего образования и опыта, необходимого для управления страной. Меня в этой жизни увлекает творчество, а политика – удручает. Считаю политику злом планетарного масштаба, - сказал артист.
Но, как известно, тему политики Егор стороной не обходит. На его страницах в социальных сетях можно наблюдать оценку деятельности политиков, и в частности мэра родного города Александра Сенкевича. Такие эмоциональные высказывания он называет криком души.
- Крик души рожденного в Николаеве после визита в город. По моим ощущениям, город застыл во времени, причем лет 20 назад. И боюсь, что это устраивает не только местную власть, но и само население города, раз нет никакого импульса к развитию, - отметил Крутоголов.