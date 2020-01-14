После задержания Чеботаревой руководители областных ГНС пройдут проверку добропорядочности, – премьер Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что все руководители областных управлений Государственной налоговой службы пройдут проверку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с главой ГНС Сергеем Верлановым.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ 13 января задержало и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву и её заместителя Владимира Мосийчука по подозрению в получении взятки.

«Мы не позволим никому в Новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться «крышей». Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история случилась недавно - далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились. Расследование таких случаев будет максимально публичным, люди должны знать в лицо взяточников и коррупционеров», - написал Гончарук.

По его словам, «ситуация, которая сложилась в одесской налоговой свидетельствует о том, что нам еще нужно много над чем работать и усиливать контроль».

Поэтому, во-первых, прошу руководителя Новой налоговой Сергея Верланова поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах! Во-вторых, провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее Центрального аппарата. А также в двухнедельный срок разработать и подать КМУ план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины. Те, кто думает, что до сих пор можно спокойно воровать и отсидеться в тени - глубоко ошибаются. Безнаказанно воровать, вымогать деньги и строить теневые схемы больше не разрешено», - добавил премьер-министр.

Напомним, глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов из-за коррупционного скандала отстранил все руководство в ГУ ГНС в Одесской области, а также инициировал проверку руководства в Центральном аппарате и территориальных подразделениях налоговой.