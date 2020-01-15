Президент переназначил судью в Первомайском райсуде Николаевщины

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января назначил судью в Первомайском горрайонном суде Николаевской области.

Об этом говорится в соответствующем указе Главы государства №7/2020.

«Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, части шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела XII "Заключительные и переходные положения» Закона Украины « о судоустройстве и статусе судей» постановляю: 1. Назначить в местных общих судах на должности: […]судьи Первомайского районного суда Николаевской области Фортуну Татьяну Юрьевну … – сказано в документе.

Отметим, что эта судья и ранее работала в вышеупомянутом суде, но у нее закончился пятилетний срок полномочий.

Какое-то время, когда в Снигиревском райсуде не осталось судей, то Татьяна Фортуна была откомандирована в этот суд, а позже возглавила его.