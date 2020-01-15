Губернатор Николаевщины Стадник объявил конкурс на должность руководителя аппарата ОГА

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник объявил конкурс на занятие должности руководителя аппарата облгосадминистрации.

Об этом свидетельствует его распоряжение от 8 января 2020 года №13-рк.

Согласно распоряжению конкурс объявляется на занятие вакантной должности государственной службы категории «Б» - руководителя аппарата Николаевской областной государственной администрации.

В квалификационных требованиях к кандидатам указывается, что у них должно быть высшее образование не ниже степени магистра; кандидат должен иметь опыт работы на должностях государственной службы категорий «Б» или «В» или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее двух лет. Будущий чиновник должен свободно владеть государственных языком.

Также кандидат должен уметь обосновывать свою позицию; быть ориентированным на достижение конечных результатов; иметь навык ведения деловых переговоров; должен уметь решать комплексные задачи; эффектно использовать ресурсы (в том числе финансовые, человеческие и материальные); должен анализировать государственную политику и планировать мероприятия по ее реализации; обладать умением эффективной коммуникации, сотрудничества и работы в команде; должен уметь сотрудничать и налаживать партнерское взаимодействие; быть открытым, уметь разрешать конфликты, оценивать и развивать подчиненных, а также управлять проектами.

Кроме этого, кандидат должен знать ряд законов Украины: Конституция Украины; Закон Украины «О государственной службе», «О предотвращении коррупции», «О местных государственных администрациях», «О доступе к публичной информации», «Об обращениях граждан», «О публичных закупках» и Кодекс законов о труде Украины.

Тестирование кандидатов назначено на 10:00 22 января 2020 года в 410 кабинете в здании Николаевской ОГА по адресу: улица Адмиральская, 22.

Как известно, ранее эту должность занимал Александр Демчук, однако в сентябре 2019 года он уволился, чтобы новый губернатор сформировал свою команду.