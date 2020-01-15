Комитет Конгресса США обнародовали переписку соратника адвоката Трампа с украинскими топ-чиновниками

Постоянный комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал переписку соратника адвоката президента США Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом людей из окружения украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает сайт постоянного комитета по вопросам разведки Палаты представителей США.

В частности, Парнас переписывался в WhatsApp с министром МВД Арсеном Аваковым, главой СБУ Иваном Бакановым и первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром.

Согласно обнародованным сообщениям, Парнас просил Баканова помочь ему сконтактировать Зеленского и Джулиани.

Также он посылал ему статьи из New York Times о Трампе и его возможном сопернике на выборах 2020 демократе Джо Байдене.

Во время переписки с Шефиром Парнас назывался «другом Джулиани» и также просил перезвонить ему. Это было в мае, когда готовился визит Джулиани в Украину.

После того как поездку отменили, Парнас встречался с Шефиром в Киеве. Но на последней месседж представителя Джулиани Шефир не ответил.

Также Парнас, начиная с апреля 2019 года, несколько раз писал Авакову, они даже договаривались о встрече 15 апреля, но точно не известно, состоялась ли она тогда.

Парнас просил министра МВД помочь с подготовкой визита Джулиани в Украину, посылал ему статьи из New York Times, просил помочь связать его с командой Зеленского. На последнее сообщение от Парнаса Аваков также не ответил.

Во время поездки Зеленского в США Парнас контактировал с помощником и главным советником по международным вопросам украинского президента Андреем Ермаком.

В частности, Парнас договаривался о «еще одной встрече с нашим другом».

Также Парнас часто переписывался с в то время генпрокурором Юрием Луценко. В частности, Луценко писал о после США в Украине Мари Йованович (что она якобы открыто призвала уволить главу САП, указывала на плохой отбор судей Верховного суда) и заявлял, что «готов рассказать об ангажированности».

Генпрокурор также писал, что «если вы не будете принимать меры по мадам, то поставите под сомнение все мои заявления, в том числе по Б» (вероятно, речь о сыне Байдена).

Луценко среди прочего рассказывал, что у него «успешно движется дело Злочевского».

Напомним, в октябре 2019 года в США арестовали Игоря Фрумана и Льва Парнаса – близких к адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани бизнесменов, которые помогали ему в делах, связанных с Украиной.