Кабмин выделил по 200 тысяч гривен денежной помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Кабинет министров Украины выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Материальная помощь из резервного фонда будет предоставлена до получения всех страховых выплат.

Кроме того, Камбин проконтролирует страховые выплаты в соответствии с Монреальской конвенцией, согласно которой за каждого погибшего предусмотрена выплата примерно 180 тысяч долларов.

«Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции», - отметил Гончарук.

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет. Позже Иран подтвердил, что самолет был сбит их ракетой.