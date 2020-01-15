Кабмин утвердил кандидатуру экс-налоговика из Киева на должность заместителя главы Николаевской ОГА

Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 15 января, утвердил назначение на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Александра Коваленко.

Об этом в своем Telegram написал нардеп Алексей Гончаренко.

Как известно, экс-налоговик из Киева Александр Коваленко, который участвовал в конкурсе на занятие должности одного из руководителей Государственного бюро расследований, претендовал на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации.

Коваленко в разное время занимал руководящие должности в отделах внутренней безопасности ГУ ГФС в Житомирской, Ровенской и Харьковской областей. Кроме того, Коваленко подавал свою кандидатуру на руководителя Государственного бюро расследований. В 2015 году проходил «люстрационную» проверку согласно Закону Украины «Об очистке власти».

Согласно информации в декларации, Александр Коваленко с 2005 года арендует квартиру в Киеве площадью 37 квадратных метров, при чем владельцем указывается Министерство внутренних дел Украины, его супруга Виталия Полякова задекларировала два нежилых помещения в Ирпене, а также три земельных участка – один в Требухове, один в Литочках и третий в Черногородке. Кроме того, жена Коваленко зарегистрировала жилой дом в Черногородке, а также еще один недостроенный дом площадью 360 квадратных метра там же.

Из жилого имущества сын Коваленко Вячеслав зарегистрировал автомобиль Smart Forfour 2005 года выпуска, еще один сын Дмитрий задекларировал мопед Sabur SB 50Q-18 2009 года выпуска.

Сам Александр Коваленко зарегистрировал зарплату в размере 134 тысячи 785 гривен в ГУ ГФС Харьковской области, 3 тысячи 744 гривны зарплаты в ГУ ГФС в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что руководителем николаевской налоговой милиции назначили киевского налоговика, которого «привез» глава ОГА Стадник.

Напомним, 26 сентября новый глава ОГА Александр Стадник в комментарии журналистам заявил, что на должность заместителей у него уже есть два кандидата. При этом, говоря об одном из них, Стадник сказал, что этот человек работал в налоговой и «имеет большую практику в расследовании коррупционных схем».

Ранее сообщалось, что в Офисе Президента Украины согласовали увольнение Александра Кушнира и Валентина Гайдаржи с должностей заместителей главы Николаевской областной государственной администрации. При этом, на должность заместителя по вопросам финансов, которыми ранее курировал Александр Кушнир, претендует чиновница николаевской мэрии Татьяна Стахевич, фигурировавшая в коррупционном деле. Спустя несколько дней после появления информации о вопросах правоохранителей к претенденту на должность вице-губернатора, глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что Татьяна Стахевич его устраивает.