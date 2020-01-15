Четыре николаевских ГП вошли в список предприятий, которые не подлежат приватизации

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации». Предыдущий перечень от 1999 года Верховная Рада отменила в октябре прошлого года.

Список обнародовала пресс-служба правительства.

В список вошли, например, «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Укрэнерго», «Укроборонпром» с входящими в него предприятиями, «Укрхимтрансаммиак», Администрация морских портов, ВостГОК, ГП «Документ», полиграфкомбинат «Украина».

Предприятия сгруппированы в блоки «Энергетическая независимость», «Оборонная промышленность», «Контроль за критическими природными монополиями или ресурсами», «Атомная энергетика и обращение с радиоактивными отходами», «Выполнение задач публичной политики», «Выполнение государством своих основных функций», «Культура и спорт», «Производство объектов космической деятельности», «Предприятия пробирного контроля», «Специальные объекты связи».

В то же время Кабмин допускает частичную приватизацию (не больше 50% -1 акция) «Нафтогаза», «Магистральных газопроводов Украины» (материнская компания нового оператора ГТС), «Укртрансгаза», «Укрнафты», «Укргаздобычи», «Укртранснафты», ГАХК «Артем», «Укрзализныци», «Укрпочты» и еще некоторых компаний.

Отметим, что в списке предприятий, не подлежащих приватизации также есть и николаевские ГП, а именно «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект», «Николаевский бронетанковый завод», «Николаевский судостроительный завод» и «Николаевский авиационный завод «НАРП».

Напомним, ранее Кабмин передал на приватизацию более 400 госпредприятий, в числе которых есть и николаевское. Также Фонд госимущества обнародовал полный список малой приватизации – в перечне есть николаевское предприятие.