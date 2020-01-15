Мэр Сенкевич вступился за завод «Океан» бизнесмена Капацины и попросил Баканова, Рябошапку и Богдана «не мешать»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич обратился к Офису Генерального прокурора Украины, СБУ и Офису Президента Украины с просьбой не быть врагом для бизнеса, а именно судостроительному заводу «Океан», имущество которого арестовали.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, Печерский районный суд Киева 13 декабря удовлетворил ходатайство прокурора ОГП об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» в Николаеве по делу о незаконном завладении имуществом.

«Сколько лет, или уже десятилетия, все государственные деятели - от министров и депутатов к президентам - постоянно, приезжая в Николаев, рассказывали о том, как это плохо, что в Украине уничтожено судостроение и как нам просто необходимо его возрождать. Столько же времени от всех правительств мы слышим, как нам необходимо привлекать инвестиции, предоставлять свободу ведения бизнеса, помогать ему, потому что только это - наш шанс на рост экономики. Что же происходит в то же время? Люди на свой страх и риск покупают предприятие с кучей многолетних долгов и проблем, в короткие сроки решают их, и, наконец, запускают завод в работу, возвращают людей на предприятие, получают и выполняют заказ - как внутренние, так и внешние, а это - деньги, которые также в форме налогов начинают поступать в бюджеты», - заявил мэр.

Также он отметил, что недавно на встрече с европейскими партнерами обсуждали на примере Судостроительного завода «Океан», что в Николаеве началось возрождение судостроительной отрасли, и что «с нами можно и нужно работать».

«Но тут же получаем такой удар - и не от какой-то там государства-агрессора, а от своей же страны, которая постановила арестовать завод, фактически, вновь останавливает его работу, срывает все начатые многомиллионные проекты, и, что не менее важно, наносит большой ущерб репутации и имиджу перед зарубежными партнерами, клиентами и заказчиками как предприятия, так и всей страны. Получается, что одна государственная рука говорит - делайте все, чтобы бизнес работал и рос, а вторая параллельно делает все, чтобы этот бизнес уничтожить, обращаясь хуже врага. Как можно работать и что-то делать в таких условиях?» - пишет мэр.

«Понятно, что у правоохранительных органов могут возникать вопросы к любому и каждый день, но, насколько мне известно, на эти вопросы Генпрокуратура даже не позволила дать ответы владельцам завода. Необходимо было в этих условиях идти в суд принимать решение об аресте имущества предприятия, является ли это в интересах государства - уничтожать таким образом растущий бизнес?» - добавил Александр Сенкевич.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что недавно он встречался с работниками и руководством завода «Океан» и спрашивал их, чем им помочь, на что получил простой ответ: «Не надо нам помогать, просто не мешайте».

«Поэтому я передаю эти слова нашему государственному руководству - Офис Генерального прокурора, Служба безопасности Украины и Офис Президента Украины - пожалуйста, не мешайте, не будьте врагом бизнеса нашей страны, людям, которые приносят государству деньги. Иначе останемся ни с чем, а Украина так и останется «страной с большим потенциалом», - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, что 3 декабря 2018 года имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» продали за 112 миллионов 195 тысяч гривен фирме «Торговый дом «АННОНА», которую связывают с бизнесменом Василием Капациной. В январе 2019 года сообщалось, что 750 бывшим работникам николаевского «Океана» выплатили долги по зарплатам.