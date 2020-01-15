Путин заявил о политической реформе и изменении Конституции РФ – правительство подало в отставку

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил во время встречи кабинета с президентом Владимиром Путиным после его послания, в котором тот высказал предложения о внесении изменений в Конституцию, правительство подало в отставку.

Об этом сообщает «Медуза».

Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал Медведев.

Как пишет ТСН, на Федеральном собрании Путин заявил о ряде изменений, которые он хочет внести в Конституцию. В частности, речь шла и об изменении процедуры назначения правительства.

По словам президента России, потребности заменять конституцию РФ нет, однако изменения, которые он предложил, существенно повлияют на общественно-политический строй страны.

Первая важная перемена, которую предложил Путин, касается отношения РФ к международным договорам. Глава Кремля хочет, чтобы они действовали «только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции».

«Необходимо внести изменения, которые гарантируют приоритет Конституции. Это означает буквально следующее: требования международных договоров и решения международных органов могут действовать только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции».

На руководящих должностях «только свои». Предлагается запретить иметь иностранное гражданство и вид на жительство в других странах должностным лицам и чиновникам.

«Предлагаю закрепить обязательные требования к лицам, занимающим критически важные для обеспечения суверенитета должности, а именно, к членам Госдумы и Совета федерации, федеральные министры, судьи не могут иметь иностранное гражданство, а также любой другой документ, который позволяет проживать постоянно на территории другого государства».

Кроме этого, российский президент предлагает закрепить требования проживания на территории не менее 25 лет и отсутствие разрешения на жительство в другом государстве когда-либо прежде для кандидатов в президенты.

«Что касается того, что один человек не может занимать пост президента два и более сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен», - добавил он.

Президент и Совет Федераций имеют право «убирать» судей Конституционного и Верховного суда. Делать это предлагается по представлению президента РФ.

«Основной закон должен закреплять и защищать независимость судей. Вместе с тем считаю необходимым предусмотреть полномочия Совета Федерации по представлению президента отлучать с должности судей Конституционного и Верховного судов в отдельных случаях».

Путин предлагает закрепить статус и роль Госдумы в Конституции и наделить ее правом формировать правительство.

«Предлагаю доверить Госдуме не только согласование, но и назначение не только премьера, но и вице-премьера. Президент не сможет отклонить кандидатуры предложенных лиц».

Также предлагается обязать президента РФ перед принятием кандидатур руководителей силовых ведомств проводить консультации с той же Госдумой.

«Назначение руководителей всех силовых ведомства президент должен проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Такой же порядок в отношении прокуроров регионов. Что касается позиций территорий по кандидатуре прокурора, она может быть высказана в процессе консультаций в Совете Федерации».

Необходимым он считает «закрепить в конституции принципы единой системы публичной власти». При этом полномочия и возможности местного самоуправления также расширить.

Несмотря на то, что предложения Путина значительно расширяют полномочия парламента, по словам главы Кремля, «Россия не может развиваться, существовать стабильно в форме парламентской республики, Россия должна оставаться сильной президентской республикой».

Интерфакс сообщает, что Путин решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Дмитрию Медведеву.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности», - сказал глава государства.

Путин является председателем Совбеза. В совет также входят 11 постоянных членов, в том числе секретарь совета (сейчас это Николай Патрушев). Медведев является одним из постоянных членов Совбеза.