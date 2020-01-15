Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране

Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинских граждан, погибших в результате сбития Ираном самолета Международных авиалиний Украины вблизи Тегерана.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский рассказал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее. По его словам, это должно произойти 19 января, «плюс-минус два дня».

Глава государства подчеркнул, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит 200 тыс грн. компенсации от государства. Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Также президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

Зеленский сообщил, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину.

«Сейчас несколько наших граждан идентифицированы», - сказал Владимир Зеленский.

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет. Позже Иран подтвердил, что самолет был сбит их ракетой.