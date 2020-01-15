Сумма залога на местных выборах выросла почти в 40 раз – кандидату в мэры Николаева придется заплатить 661 тысячу

В Украине сумма залога на местных выборах выросла почти в 40 раз. Кандидату в мэры Николаева или партии, которая будет подавать список на выборы в горсовет, придется внести 661 тысячу гривен залога.

Об этом сообщает организация «Чесно».

Избирательный кодекс, подписанный в декабре президентом Владимиром Зеленским, предусматривает, что сумму залога на выборах в местные советы подняли почти в 40 раз по сравнению с местной кампанией 2015 года. На такой рост повлияло сразу два фактора: изменение формулы расчета, которая увеличивает размер залога ровно в 10 раз (4 минимальные заработные платы на каждые 10 тысяч избирателей; предыдущая формула это же количество зарплат предусматривала на каждые 100 тысяч избирателей); с 2015 года минимальная заработная плата в гривневом эквиваленте выросла в 4 раза.

Такие изменения коснутся кандидатов в мэры в областных центрах и городах с числом избирателей от 90 тысяч человек, а также партий, которые будут регистрировать свои списки в областные советы, городские советы в областных центрах и городах с числом избирателей от 90 тысяч.

Эти деньги вернутся кандидату или партии только при условии, если кандидат в мэры в первом туре выигрывает выборы, или же попадет во второй тур. В противном случае залог перечисляется в местный бюджет. Так же происходит и с партией, если ее местная организация выиграет выборы и примет участие в распределении мандатов в городском совете, то залог ей вернется. В противном случае деньги также перечисляются в местный бюджет.

В десятки раз возрастает и «стоимость» регистрации списка кандидатов в областные советы. Партии, которая подаст список на выборы в Николаевский областной совет, придется внести 1,62 миллиона гривен залога.

«В теории денежный залог является своеобразным подтверждением серьезности намерений участников избирательного процесса. Кроме того, это превентивный механизм, который должен уменьшить влияние на выборы технических кандидатов, которых регистрируют, чтобы «оттянуть» голоса или принять участие в распределении мест в избирательных комиссиях. На первый взгляд, можно предположить, что предлагаемый большой залог сделает невозможным использование технических кандидатов, однако это не так. При необходимости те субъекты избирательного процесса, которые имеют значительные средства, все равно могут воспользоваться этой технологией».