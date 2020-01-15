НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Дзензерского, дело которого «сливала» САП

Национальное антикоррупционное бюро подало в розыск бывшего депутата Верховной рады от партии «Народный фронт» Дениса Дзензерского.

Его имя появилось в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел.

Согласно информации на сайте, экс-депутат исчез из поля зрения правоохранителей 5 декабря прошлого года. Ему было сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации за 2015-2018 годы.

По данным следствия, он с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал невыполненные финансовые обязательства перед банками на сумму более 4,7 млрд гривен. НАБУ расследовало это дело с января 2017 года.

Отметим, в июле 2018 года САП закрыла производство в отношении Дзензерского на основании «научных разъяснений» относительно толкования понятия «финансовые обязательства».