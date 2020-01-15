«Я полный профан в экономике»: В сети появилась «прослушка» премьера Гончарука, уже сообщают о его возможной отставке

В среду, 15 января, в сети появилась аудиозапись, на которой предположительно Алексей Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому падение курса доллара.

Запись опубликована на видео-хостинге YouTube.

– У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась, – говорит мужчина, гол которого очень похож на Гончарука.

Премьер говорит, что гипотетически нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что «сильный президент».

– У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить, – сказал премьер.

– Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос – у него будет пустое место там. (...) И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций (а попадает в голову потому, что там есть туман, – добавил Гончарук.

Также он отметил, что «он полный профан в экономике», так как юрист по образованию.

Вскоре после публикации этого аудио Telegram-канал «Легитимный», который связывают с замглавы Офиса Президента Кириллом Тимошенко, сообщил, что Алексей Гончарук написал заявление об увольнении.

«Наш источник в Офисе Президента сообщает, что Премьер-министр Гончарук написал заявление об отставке. Президент может подписать его в любую минуту. Источник дополняет, что сегодня этого не случится. Все будут ожидать продолжение «слива» прослушки обсуждения Гончаруком президента и государственных дел. Наш источник сообщает, что в Кабмине была прослушка, но Гончарук «молодой» и не догадывался, что его могут слушать. Ходят слухи, что Гончарука слушали все силовики, вопрос теперь в том, кто слил его. Битва за кресло Премьера идёт уже давно, а сейчас этот кейс очень актуален», – говорится в сообщении.

Этот же канал сообщил, что на фракции «Слуга народа» обсуждался вопрос выражения недоверия Гончаруку, но депутаты проголосовали против.

«ЗА» проголосовало чуть больше 10 человек, все из орбиты Игоря Коломойского. Эти депутаты после неудачного голосования покинули зал. Похоже, что «заговор» потерпел фиаско и фракция проголосовала доверие премьеру», – говорится в сообщении.

По информации источников «Украинской правды» во фракции «Слуга народа», на заседании фракции живо обсуждали выложенную в сеть прослушку.