В Кабмине опровергли отставку Алексея Гончарука

В Кабинете министров Украины опровергли информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ведомства.

«Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности какого-либо аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет. Информация о заявлении об отставке Премьер-министра не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Как известно, в среду, 15 января, в сети появилась аудиозапись, на которой предположительно Алексей Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому падение курса доллара. Вслед появилась информация, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Эту ситуации обсудили на заседании фракции «Слуга народа», но депутаты не стали выражать Гончаруку недоверие.