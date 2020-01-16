Глава ОГА представил Почетного Консула Литвы – дипломатом стал николаевский бизнесмен

Глава Николаевской ОГА Стадник и Почетный Консул Сергей Сипко В Николаеве начал работу Почетный Консул Литовской Республики, которым стал Сергей Сипко.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник.

«На днях состоялось знаковое для всей Николаевщины событие - начал свою работу Почетный Консул Литовской Республики в Николаеве Сергей Александрович Сипко. Поздравляю господина Сергея с высоким назначением!» – написал он.

«Уверен, наше дальнейшее сотрудничество откроет новые возможности для развития региона. Сегодня уже обсудили возможные направления совместной работы. Увидел искреннюю заинтересованность Почетного Консула в углублении экономического сотрудничества между Литовской республикой и Николаевской области. Со своей стороны гарантирую, что Николаевская облгосадминистрация предоставит всю необходимую поддержку и содействие для воплощения в жизнь проектов, важных для наших партнеров и для нас», – добавил Стадник.

Отметим, что Сергей Сипко является основателем «Agrofusion Group» – компании, которая занимается выращиванием и переработкой томатов для производителей. Расположена она в Снигиревке Николаевской области. Ранее же он был одним из владельцев компании «Sandora».