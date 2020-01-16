Сессия ВР: Нардепы рассмотрят законопроект о гражданстве и легализации игорного бизнеса

Верховная рада сегодня рассмотрит законопроекты о гражданстве и легализации игорного бизнеса. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Также нардепы проголосуют за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс, а также о внесении изменений в госбюджет 2020.

Парламентарии проголосуют за включение в повестку дня законопроекта 2590 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Также Рада рассмотрит законопроекты о финансовом лизинге, о разведке, о деятельности Службы внешней разведки Украины.

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