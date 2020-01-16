Замглавы Офиса Президента опровергает свое участие в беседах в Кабмине, записи которых «слили» в сеть

Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив опровергла наличие своего голоса на обнародованной аудиозаписи с совещания в Кабмине с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

«На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили», - написала Кузнецова.

Как известно, в среду, 15 января, в сети появилась аудиозапись, на которой предположительно Алексей Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому падение курса доллара. Вслед появилась информация, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Эту ситуации обсудили на заседании фракции «Слуга народа», но депутаты не стали выражать Гончаруку недоверие.

Вечером 15 января в Кабинете министров Украины опровергли информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.