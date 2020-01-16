Обращаюсь к тем, кто борется против нас - вам нас не испугать! – премьер Гончарук о публикации аудио записей с его участием

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на публикацию аудиозаписи с его участием и назвал это провокацией против работы премьера и Президента.

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

- С самого начала против команды Президента и Правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украина не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки. Главная цель работы нашей команды - перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без «схематозов» и договорняков. Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Борьба продолжается и я уверен в нашей победе! – заявил Гончарук.

- И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 250 миллионов долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный «профан» в экономике! – добавил премьер.

Как известно, в среду, 15 января, в сети появилась аудиозапись, на которой предположительно Алексей Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому падение курса доллара. Вслед появилась информация, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Эту ситуации обсудили на заседании фракции «Слуга народа», но депутаты не стали выражать Гончаруку недоверие.

Вечером 15 января в Кабинете министров Украины опровергли информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.