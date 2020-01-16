Соратник адвоката Трампа признал, что ставил Зеленскому ультиматум о приостановлении всей военной помощи Украине

Лев Парнас, партнер адвоката президента США Руди Джулиани, сообщил, что в мае 2019 поставил ультиматум новоизбранному президенту Украины, что ни один высокопоставленный американский чиновник не будет присутствовать на его инаугурации и вся помощь стране будет приостановлена, если не начнется расследование по делу Джо Байдена.

Об этом пишет AP.

По словам Парнаса, на следующий день, как он передал это послание, было объявлено, что вице-президент Майк Пенс не будет присутствовать на инаугурации Владимира Зеленского. Он утверждает, что это Дональд Трамп сказал Пенсу держаться подальше по просьбе Джулиани, чтобы дать сигнал украинской власти серьезно относиться к требованию расследования против Байдена.

Парнас подчеркнул, что все коммуникации с командой Зеленского велись по указу Руди Джулиани, который отчитывался перед Трампом.

- Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих движениях. Я бы ничего не сделал без согласия Джулиани или президента, – заявил Парнас.

Если слова Парнаса правдивы, то они опровергают главный тезис защиты Трампа в деле об импичменте о том, что заморозка военной помощи Украине не была обязательным условием для расследований Байдена, потому что Зеленский не знал, что ее собираются приостановить.

Джулиани, комментируя заявления Парнаса, сказал, что ему его жаль.

- Я думал, что он был честным человеком. Я ошибался, – заявил адвокат Трампа.

Напомним, в октябре 2019 года в США арестовали Игоря Фрумана и Льва Парнаса – близких к адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани бизнесменов, которые помогали ему в делах, связанных с Украиной.

Отметим, ранее комитет Конгресса США обнародовал переписку соратника адвоката Трампа с украинскими топ-чиновниками.