Зеленский подписал указ о призыве в армию – на срочную службу снова идут с 18 лет

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов, начиная с 18 лет.

Об этом свидетельствует указ от 16 января на сайте главы государства.

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», - говорится в указе.

Датами призыва определен период с апреля по июнь 2020 года и октябрь - декабрь 2020 года.

Согласно документу, планируется призывать на срочную военную службу мужчин, начиная с 18 лет.

В октябре 2019 Управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициировало возвращение призыва на срочную службу с 18 лет. В то же время в ноябре министр обороны Андрей Загороднюк заявлял о желании отменить военный призыв.

Отметим, во времена президентства Петра Порошенко существовали определенные разногласия между законом «О воинской обязанности и военной службе» и президентскими указами о призыве. Согласно законодательству Украины, призыву на срочную службу подлежат граждане, которым «исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста». Согласно последним президентским указам Порошенко, призывали граждан с 20 лет.