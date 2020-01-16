Макрон заявил, что конфликт в Украине не является препятствием для отношений Франции и РФ

Об этом он сказал изданию RFI, передаёт Громадське.

«Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы начать двигаться вперед, то можно ждать долго», — отметил Макрон.

Он сообщил журналистам, что долго размышлял об изменении отношения к президенту Путину.

«Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность», — сказал президент Франции.

Макрон также отметил обмен пленных после встречи «нормандской четверки» и призвал продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта в Украине.

Напомним, что 9 декабря, в Париже прошла встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России в нормандском формате, на которой обсуждалась ситуация на оккупированной части Донбасса. Это была первая такая встреча с осени 2016 года.