Путин назначил нового премьер-министра РФ, а Медведева - замглавы Совбеза

Михаил Мишустин В четверг, 16 января, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Указ вступил в силу с момента его подписания. Подписанию указа предшествовало голосование за кандидатуру главы правительства в Госдуме. «За» Мишутина проголосовали 383 депутата, «воздержался» 41 парламентарий, «против» не голосовал никто.

Тогда же лидер страны-агрессора подписал указ о создании должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Ее занял Дмитрий Медведев.

В соответствии с документом, меняется сводный перечень госдолжностей и положение о Совбезе. Замглавы совета теперь – один из постоянных членов Совбеза.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что после того, как 15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке с поста главы правительства РФ, Владимир Путин предложил на эту должность назначить действующего главу ФНС Михаила Мишустина.