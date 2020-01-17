«Отменить экстрадицию в обмен на компромат»: Команда Трампа предлагала «сделку» владельцу николаевского порта Фирташу

Американец Лев Парнас намеревался получить от украинского олигарха Дмитрия Фирташа информацию, которая дискредитировала бы расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Об этом Лев Парнас заявил в интервью MSNBC и журналистке Рэйчел Мэддоу, сообщает «Голос Америки».

Отметим, что Лев Парнас является деловым партнером Руди Джулиани – персонального юриста президента США Дональда Трампа.

Фирташ, как заявляет Парнас, имел определенную информацию, подтверждающую, что один из прокуроров в команде Мюллера проводил определенные «незаконные действия». В обмен на компрометирующую информацию Парнас, по его заявлениям, обещал Фирташу помощь, чтобы тот избежал экстрадиции в США. Украинский олигарх Фирташ, которого в США обвиняют в коррупционных действиях, находится в Австрии и оспаривает свою возможную экстрадицию в США.

- Чтобы мы могли получить информацию от Фирташа, мы должны ему что-то пообещать, - говорит Парнас.

Таким обещанием было решение вопроса о возможной экстрадиции Фирташа в США, запросом о которой занимается Министерство юстиции США.

Отвечая на вопрос Мэддоу, Парнас подтвердил, что практическим воплощением этой договоренности должны были заниматься юристы, которые уже работали на Джулиани – Виктория Тонсинг и Джозеф Дидженова, а сам Парнас стал посредником в заключении договоренности. Юристы должны были получить миллион долларов плюс сто тысяч в месяц на расходы.

- Мои были двести тысяч, - заявил Парнас.

Парнас заявил также, что министр юстиции США Уильям Барр «фактически был в команде» и «должен был все знать». Пресс-секретарь Министерства юстиции США сказала Мэддоу, что заявления Парнаса «ложные на 100 процентов».

Напомним, ранее американские прокуроры заявили, что Лев Парнас получил от украинского олигарха Фирташа 1 миллион долларов.