«Виски - это круто». Переписки Парнаса с Луценко, Коломойским

Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал переписку Льва Парнаса (партнера адвоката президента США Рудольфа Джулиани) с украинскими и американскими политиками и бизнесменами.

LIGA.net выбрала некоторые курьезные моменты из его общения с экс-генпрокурором Юрием Луценко и олигархом Игорем Коломойским. Дальше текст будет идти в хронологическом порядке с авторской пунктуацией и написанием.

ЛУЦЕНКО

5 февраля 2019. Луценко: Самое интересное, что я им раз 10 объяснял, что дело Бурисмы о манилондеринг (money laundering, отмывание денег, - ред.) ушло в набу. И что мое дело о неуплате налогов Бурисмой не закрыто, а завершено выплатой рекордной суммы в укр бюджет. Просто уроды

Парнас: Что ты хочешь демократы. Как глава республиканской партии Украины ты должен лучше всех это понять

13 марта. Луценко: Извини, но все это просто за*бало. Я не получил визита. Мой Первый не получил них*ра. Я готов взуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще большего. Мы — все. Вы — потом. Это нечестно.

Парнас: Юра, дорогой!!! Давай завтра на свежую голову поговорим!!!

20 марта. Парнас: Юра, поздравляю!!! Сегодня ты стал политическим деятелем Мирового Уровня!!! Слава Украине!!!

Луценко: Если меня не пригласят в ближайшее время с официальным визитом — я не отобьюсь от наших и ваших.

Парнас: Юра, не переживай, мы тебя в обиду не дадим. Это только начало.

21 марта. Луценко: Ну что меня взувают заявлением Госдепа о том что я вру. Спрашивается на*уй мне эти приключения, особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят что мои заявления идут на пользу коррупционерам. Ах**нная помощь Украине.

Парнас: Дай мне 30−45 минут я тебе перезвоню у меня есть хорошие новости.

Луценко: Госдеп заявляет, что я лгу!!! Я еб*л такие результаты.

28 марта. Парнас: Юра меня просили лично тебе предать что Америка тебя поддерживает и в обиду не даст как бы ни выглядело сейчас это скоро все обернется и будет в правильных руслах. Чтоб ты знал о тебе здесь разговаривают как о настоящем герое Украины.

Луценко: У меня есть распечатка платежей burisma на Seneca. На пару млн.

Парнас: Ты можешь прислать

Луценко: Передам через нового посла :)

Парнас: lol

2 апреля. Луценко: Ну и было бы неплохо таки пригласить меня на встречу. Можно - неформальную, на ранчо. А то чувствую себя подопытной мышкой.

17 апреля. Луценко: Проблемы дома. Давай завтра?

Парнас: Окей братуха. Дай бог все нормально.

Луценко: Зае*ался.

Парнас: Я представляю. Держись, я с тобой.

14 мая. Парнас: Big day today!!! Good luck and kick ass!!! [Сегодня большой день! Удачи — и надери задницы!].

Парнас: Когда успокоишься — наберешь меня. Я жду твоего звонка.

Луценко: Я спокойный, как х*й после акта.

Парнас: Я понимаю, ты очень занят, но нам с тобой нужно увидеться. Я по тебе соскучился — скажи где, любое время, я спать не иду.

16 мая. Луценко: Ты где? В отеле?

Парнас: Гостиница Хилтон.

Луценко: Еду с женой. Вам пи*дец.

17 мая. Парнас: Юра, набери меня.

Луценко: Ни *уя. Я не хочу в два часа ночи работать на Америку.

Парнас: Понял.

Луценко: Виски это круто.

Парнас: С привкусом торфа и дыма!!! Уже другое вряд ли будем пить. Или японское!!!

Луценко: Звони после 350 (миллилитров алкоголя, - ред.)

Парнас: На такой объем нужна сильная компания!!!

Луценко: Та фигня. Вот 700 это штанга.

Парнас: Это смертельная доза.

Луценко: Первый раз да, потом привыкаешь.

Парнас: Это профессионалы могут!!!

21 мая. Луценко: Настроение говно

Луценко: Страна на краю пропасти.

Парнас: Держись я скоро буду

25 мая. Луценко: Вы что вот так все бросили и без "на коня" уехали???

Парнас: Так последний раз "дали", что решили "чуть помедленнее кони, чуть помедленнее"!!!

Луценко: Та это норм. Все на ногах.

26 июня. Парнас: Игорь спрашивает, какой ему лучше выпить?

Луценко: Хибики. Очень классный (виски, – ред.). В тройке мира.

5 октября. Луценко: Перечитал конец [статьи The New York Times]. Додуматься спросить у Джулиани о моей наполовину обрезанной фразе (бесперспективности расследования в Америке конфликта интересов Байдена) — это Пулитцер из рук [главного пропагандиста Третьего Рейха Йозефа] Геббельса! Пи**ец! Просто пи**ец. Шестое американское СМИ безбожно врет и манипулирует. Какая на*уй там у вас свобода слова???

КОЛОМОЙСКИЙ

9 сентября. Коломйский: А ты в ЮС (United States, США – ред.) во время визита Зе будешь?

Парнас: Недавно прилетел, позже наберу тебя

8 октября. Парнас: *присылает ссылку на новость о якобы встрече Зеленского в США с бизнесменом Сэмом Кислиным, которого связывают с российским ОПГ и раввином Моше Котлярским*

Парнас: Похоже на твоего раввина??

Коломойский: Узнаю после Йом-Кипура (праздник в иудаизме, - ред.).

Парнас: Забыл у вас уже начался. Желаю тебе легкий пост