В Конгресс США внесли законопроект о двухпартийной поддержке Украины

Резолюцию в поддержку Украины и украинского народа внесла на рассмотрение Конгресса так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Во время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире», - заявили законодатели украинской группы в Палате представителей США.

«Этот очень важный и своевременный шаг подтверждает стратегический интерес Соединенных Штатов в укреплении свободы и демократии в Европе - достижение, которое невозможно без поддержки Соединенными Штатами Украины в борьбе против российской агрессии», - говорится в сообщении конгрессменов.

Резолюцию внесли на рассмотрение Конгресса в день, когда в Сенате официально зачитали статьи импичмента президента США, что дало старт судебному процессу в этом деле.

Среди инициаторов резолюции - сопредседатели группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур (Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квилу (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

«Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния», - говорится в заявлении конгрессменов.

Напомним, что ранее соратник адвоката Трампа признал, что ставил Зеленскому ультиматум о приостановлении всей военной помощи Украине.