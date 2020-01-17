Сессия ВР: Рада рассмотрит сокращение народных депутатов и законопроект о гражданстве

Верховная рада сегодня рассмотрит для предварительного одобрения изменения в Конституцию относительно уменьшения состава Верховной рады и закрепления пропорциональной избирательной системы. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Кроме того, депутаты второй день подряд пытаются рассмотреть законопроект 2590 о гражданстве. Также сегодня парламентарии рассмотрят законопроект о местном самоуправлении в Украине. Добавим, что вчера президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.

Отмечается, что сегодня нардепы рассмотрят законопроекты о Бюро финансовых расследований, проект постановления о состоянии социальной защиты детей и неотложные меры, направленные на защиту прав ребенка в Украине, внесение изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде.

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10:51 Депутат Верховной рады Украины Александр Санченко в пятницу, 17 января, принес присягу народного депутата. Спикер парламента Дмитрий Разумков в начале утреннего пленарного заседания пригласил его к принятию присяги.

«ЦИК зарегистрировал народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, Санченко Александра Владимировича, включенного в избирательный список «Слуги народа». Соответственно перед вступлением в должность народный депутат принимает присягу перед ВРУ», - заявил Разумков.

10:47 Депутаты Верховной Рады принесли в парламента куски угля и отбойный молоток. Таким образом ряд мажоритарщиков решили привлечь внимание к денежным проблемам украинских шахтеров.

- Шахтер добывает этот уголь вот этим отбойным молотком [на глубине] тысяча метров под землей. Дают нам свет, электроэнергию. Но сегодня в нашей стране люди, которые сидят тысячу метров под землей, бедствуют, - заявил выступавший с трибуны нардеп Сергей Шахов.

Депутаты хотели, чтобы уголь остался на трибуне на весь день, но спикер Дмитрий Разумков потребовал убрать его.

- Не нужно здесь оставлять. Это неуважение к тем, кто будет убирать зал, - подчеркнул он.

10:22 Кабинет министров находится на консультациях после заявления Алексея Гончарука об отставке с должности премьер-министра. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Верховной Рады