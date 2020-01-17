Премьер-министр Гончарук подал президенту Зеленскому свое заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал Президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке с занимаемой должности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, в среду, 15 января, в сети появилась аудиозапись, на которой предположительно Алексей Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому падение курса доллара. Вслед появилась информация, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Эту ситуации обсудили на заседании фракции «Слуга народа», но депутаты не стали выражать Гончаруку недоверие.

Вечером 15 января в Кабинете министров Украины опровергли информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Сам же Гончарук назвал публикацию этих аудиозаписей провокацией против работы премьера и Президента.

17 января премьер–министр написал новый пост, в котором рассказал об успехах команды Президента.

«Последние 4 месяца команда Президента много работала над тем, чтобы страна изменилась. Уже за этот короткий промежуток времени нам многое удалось. На разных фронтах мы: 1. Подготовили нашу газотранспортную систему к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинцев до 30%. 2. Перезагрузили топ-руководство органов государственной власти. 3. Успешно провели переговоры с Международным валютным фондом и достигли договоренности о сделке на рабочем уровне. 4. Все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов. С 18% до 9%», – написал он.

«Но самое главное - мы подготовили серьезный фундамент для развития страны в 20-м году: 1. На следующей неделе мы запускаем первые государственные онлайн-сервисы, навсегда упростят жизнь людей. Это первый, но далеко не последний шаг. 2. С 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей - 5/7/9%, а уже осенью нашей целью является ипотека под 11-12%. 3. С 1 марта мы запустим программу "Большая стройка", что позволит нам отремонтировать и построить более 4000 км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений. 4. Мы приняли программу медицинских гарантии. С 1 апреля государство полностью будет компенсировать расходы на роды, лечение инсульта, инфаркта. Расширили программу «Доступные лекарства» в которую включены инсулин. 5. Подготовили к запуску приватизации более 500 ущербным не стратегических предприятий, а это дополнительные ~ 12 млрд грн в госбюджет. 6. Правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам. За последний месяц мы привлекали ресурсы по 2.22% в евро и 9,88% в гривне. Это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны. Сегмент за сегментом, рынок за рынком - постепенно мы перезапускаем всю экономику!» – добавил Гончарук.

Главным же вызовом Гончарук назвал искоренение коррупции в государственном секторе. Он также утверждает, что его команда состоит из порядочных людей, где коррупции нет – она осталась пока что на нижнем уровне.

«Относительно нашей команды скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в Правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться», – написал он.

«К сожалению, через несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они применяют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть», – добавил Гончарук.

Гончарук напомнил о «слитых» аудиозаписях разговоров и считает, что они дискредитируют его команду и заставляют людей думать, что Президент у них не пользуется авторитетом.

«В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером», – написал он.

«Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это неправда», – добавил Гончарук.

Гончарук заявил, что передал Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом внесения в парламент.

«Я пришел на должность - выполнять программу Президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к Президенту, я написал заявление об отставке и передал его Президенту с правом внесения в Парламент», – написал премьер.

«Он - человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну», – подытожил Гончарук.

В то же время в Офисе Президента сообщили, что Зеленский данное заявление уже получил.

«Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно», – сообщили в ОП.

Стоит отметить, что согласно статье 115 Конституции Украины, решение об отставке премьер-министра и всего правительства принимает Верховная Рада.