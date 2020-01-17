Комитет Рады согласовал увольнение министра развития общин Бабак – ее место займет глава Ивано-Франковской ОГА

Комитет Верховной Рады рассматривает увольнение министра Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины. Вместо нее назначат Шмигаля Дениса -экс топ-менеджера ДТЭК.

Соответствующие фото документов с подписью премьер-министра Алексея Гончарука находятся в распоряжении Liga.net.

Комитет проголосовал за увольнение Алены Бабак: 21 за, 0 – против.

«Рекомендовать Верховной Раде назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины. Поручить народным депутатам Украины, членам комитета разработать и внести на рассмотрение ВРУ проект постановления о назначении», - заявил председатель комитета Андрей Клочко.

Денис Шмыгаль

Напомним, 17 января Премьер-министр Гончарук написал заявление об отставке.

Справка: Денис Шмыгаль - 1975 г.р., львовянин. В января 2018 года он возглавил Бурштынскую ТЭС. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области. 2 августа Президент Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации.