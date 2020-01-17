«Написал заявление, чтобы снять все вопросы о доверии», - представитель Кабмина в ВР об отставке премьера Гончарука

Представительница Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк подтвердила, что причиной для заявления об отставке премьер-министр Алексей Гончарук стал слив аудиозаписей с рабочего совещания в Кабинете министров.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает LB.ua.

- Алексей написал заявление, чтобы снять все вопросы о доверии... Алексей считает себя частью команды президента, поэтому принял такое решение. Естественно, президент Зеленский может рассмотреть это заявление и уже подать представление в парламент. Конечно, президент не будет подписывать заявление, - заявила она.

Шуляк отметила, что узнала об отставке Гончарука в 7:00 утра.

- Я не думаю, что началось с зарплат, именно пленки стали катализатором. Мы понимаем, что это большая информационная атака. И понимаем, почему это происходит, каким кругам этого выгодно из-за то: что ликвидируются коррупционные схемы, - добавила она.

Депутат подчеркнула, что полностью поддерживает Гончарука и ждет решения Зеленского.

Напомним, 17 января Премьер-министр Гончарук написал заявление об отставке.

Как известно, в среду, 15 января, в сети появилась аудиозапись, на которой предположительно Алексей Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому падение курса доллара. Вслед появилась информация, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Эту ситуации обсудили на заседании фракции «Слуга народа», но депутаты не стали выражать Гончаруку недоверие.

Вечером 15 января в Кабинете министров Украины опровергли информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Сам же Гончарук назвал публикацию этих аудиозаписей провокацией против работы премьера и Президента.