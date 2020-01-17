«Если Президент поддержит, то мы это сделаем за один день», - глава фракции «Слуга народа» об отставке Гончарука

Фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде готова поддержать отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если ее поддержит Президент Владимир Зеленский.

Об этом журналистам в кулуарах Рады сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас фракция ждет, каким образом на заявление об отставке отреагирует Зеленский.

- Если Президент поддержит идею его отставки, а вам гарантирую, что мы это сделаем за один день. Если не поддержит, то все будет нормально, будем работать дальше, - подчеркнул Арахамия.

Напомним, 17 января Премьер-министр Гончарук написал заявление об отставке.

Как известно, в среду, 15 января, в сети появилась аудиозапись, на которой предположительно Алексей Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому падение курса доллара. Вслед появилась информация, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Эту ситуации обсудили на заседании фракции «Слуга народа», но депутаты не стали выражать Гончаруку недоверие.

Вечером 15 января в Кабинете министров Украины опровергли информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Сам же Гончарук назвал публикацию этих аудиозаписей провокацией против работы премьера и Президента.