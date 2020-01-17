В ЕС отреагировали на отставку Гончарука: «Внутренняя политика – это внутренняя политика»

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Европейский Союз и в дальнейшем будет сотрудничать с украинским правительством.

Так Маасикас отреагировал на отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, передает hromadske.

«У нас — и у меня лично — очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении не развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться и в дальнейшем», — сказал посол.

Маасикас убежден, что отставка Гончарука не повлияет на отношения между Кабмином и ЕС.

«Внутренняя политика — это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии», — отметил он.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал Президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке с занимаемой должности.

Как известно, в среду, 15 января, в сети появилась аудиозапись, на которой предположительно Алексей Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому падение курса доллара. Вслед появилась информация, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Эту ситуации обсудили на заседании фракции «Слуга народа», но депутаты не стали выражать Гончаруку недоверие.

Вечером 15 января в Кабинете министров Украины опровергли информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Сам же Гончарук назвал публикацию этих аудиозаписей провокацией против работы премьера и Президента.