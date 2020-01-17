Николаевский бизнесмен Чайка предложил нардепам поучаствовать в обсуждении строительства «японского моста»

Николаевский бизнесмен Владислав Чайка (руководитель ГО «Миколаїв - єдина родина») написал обращение к народным депутатам Украины относительно строительства «японского моста» в Николаеве.

Текст обращения он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Уважаемые народные депутаты Верховной Рады Украины избранные от Николаевской области, земляки! К Вам обращаюсь я, Чайка Владислав Владимирович, которому не безразлично, что будет с нашим родным городом, если в связи с аварийным состоянием прекратится эксплуатация Южнобугского (Варваровского) мостового перехода через реку Южный Буг. Единственный способ минимизировать возможные негативные последствия - это строительство нового мостового перехода»

«В прошлом году по поручению Президента Украины В. Зеленского, делегация министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины провела переговоры с японским агентством международного сотрудничества (JICA) по реализации в Украине проекта «Строительство мостового перехода через реку Южный Буг в Николаев». Японская сторона подтвердила свои намерения оказать помощь Украине в реализации этого проекта, однако встретила непонимание со стороны Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор). 20 января в Киеве, должно состояться совещание по этому поводу, прошу Вас принять в ней участие и приложить усилия для решения этого вопроса», - подчеркнул он.

Напомним, что ранее николаевский бизнесмен Чайка в составе правительственной делегации посетил Японию – обсуждали и строительство моста через Южный Буг.