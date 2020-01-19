В Бразилии секретаря по культуре уволили из-за видео с цитатой Геббельса и любимой музыкой Гитлера

В Бразилии сняли с должности специального секретаря по культуре Роберто Альвима из-за противоречивого ролика, в котором он объявлял о запуске Национальной художественной премии и многомиллионных государственных инвестициях в культуру. В видео оказалась цитата Йозефа Геббельса, а для музыкального фона была выбрана любимая мелодия Гитлера.

Об этом пишет Artnet News, передаёт BIRDinFLIGHT.

Через несколько минут после начала ролика Альвим сказал: «Бразильское искусство нового десятилетия будет героическим и национальным, оно будет обладать большой способностью к эмоциональной вовлеченности и глубоко привержено текущим стремлениям нашего народа — или будет ничем».

Это слегка измененная версия цитаты Геббельса из его биографии авторства немецкого историка Петера Лонгериха, вышедшей в Бразилии в 2014 году. В видео на фоне также играет музыка из оперы «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера — любимого произведения Адольфа Гитлера. Эту оперу диктатор даже упоминал в своей автобиографии Mein Kampf.

Ролик, выложенный в социальных сетях секретариата по культуре (с тех пор удален везде), вызвал негодование деятелей искусства Бразилии и тысяч интернет-пользователей.

«Возмутительно и абсолютно отвратительно видеть подъем нацистской риторики, поддерживаемой ультраправым правительством Бразилии», — сказал Artnet News бразильский художник Родриго Зейдан.

До своего назначения на пост специального секретаря по культуре Роберто Альвим работал театральным режиссером в Сан-Паулу. В июле прошлого года он пообещал создать «машину культурной войны» против прогрессивных идей.

Ранее сообщалось, что суд восстановил на должности скандального консула Украины в Германии, уволенного за антисемитизм.