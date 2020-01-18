За сутки николаевские спасатели дважды выезжали на пожары – они не допустили возгорания домов

За прошедшие сутки, 17 января, на территории Николаевской области горел сеновал и хозяйственная постройка.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 18:59 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Цветочной села Цветково Прибужской объединенной территориальной общины Доманевского района.

Прибывшие пожарные 14-й государственной пожарно-спасательной части установили, что горел сеновал на территории частного домовладения. От огня спасли рядом расположенный жилой дом и летнюю кухню. В 19:44 пожар площадью 60 квадратных метров локализовали, а в 21:05 - ликвидировали.

В 23:32 спасатели 1-й ГПСЧ привлекались к тушению пожара на улице Верхней микрорайона Матвеевка. Горело перекрытие хозяйственного здания на площади 40 квадратных метров. Сотрудники ГСЧС не допустили опрокидывания огня на жилой дом. В 00:04 пожар локализовали, а в 00: 45- ликвидировали.

Причины пожаров устанавливают. Всего от службы привлекалось три единицы техники, 11 человек. На местах работали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Николаеве горел дачный дом – пожарные успели спасти первый этаж здания.