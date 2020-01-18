Украина и Грузия подали в Международную морскую организацию жалобу на Россию

Об этом сообщают в посольстве Украины в Великобритании.

«Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ИМО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе», — отметили в посольстве.

Отмечается, что совместный документ Украины и Грузии поддержали делегации стран Евросоюза и США.

Ранее сообщалось, что вертолет николаевской морской авиации обнаружил и отогнал корабль РФ, подошедший к украинскому Азовскому побережью.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. Пленных украинских моряков вернули во время масштабного обмена 7 сентября.

16 ноября 2019 года помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» уже на завершающем этапе.

17 ноября аварийно-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака» выдвинулись к Южному берегу Крыма, где должна состоятся передача кораблей.

18 ноября Российская Федерация передала Украине захваченные ею украинские корабли. Украина потребует у России вернуть оборудование, похищенное с кораблей, атакованных в Керченском проливе в декабре 2018 года.