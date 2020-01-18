В Харькове мужчина угрожал подорвать гранатой предприятие, на котором работал – в его доме нашли более 400 патронов и нунчаки

В Харькове в пятницу, 17 января, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что взорвёт частное предприятие, на котором работает.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Около 11:50 31-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать на территории предприятия. Прибывшие полицейские изъяли у него гранату «Ф-1» с запалом.

С разрешения мужчины, был проведен осмотр его квартиры, где сотрудники полиции нашли более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки.

Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014 из зоны проведения ООС, где служил в составе бригады. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог. Изъятое направили на исследование.

Следователи открыли уголовные производства по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и части 1 статьи 129 («Угроза убийством») Уголовного кодекса Украины. По санкциям статей мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что полиция задержала одессита, который бросил гранату в общежитии – ранее его судили за убийство.